İŞKUR aracılığıyla Veteriner Fakültesi'ne alınan çoban adayları, mülakatta kendilerine yöneltilen 'Kars'ın ilk belediye başkanı kim?' ve 'Aras Nehri nereden doğuyor?' gibi soruları yanıtlayamadıkları için eleniyor.

KAÜ Veteriner Fakültesi için İŞKUR'a yapılan başvurular sonucunda 4 çoban adayı seçiliyor. Ancak bu adaylar, mülakat öncesinde yapılan kura sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanıyor. Ancak YÖK ve üniversite, adayların başarısız olduğunu belirterek krizi derinleştiriyor.

Kars'taki çoban krizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, krizi mecliste gündeme getiriyor. Ancak çözüm süreci ve İŞKUR aracılığıyla alınacak çobanların çalışma süreleri konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Üniversite, yeni çobanlar için mülakat yapacak mı ve bu mülakatta yine aynı sorular mı sorulacak, belirsizliğini koruyor. Türkiye gündemine gelen Kafkas Üniversitesi'nde çoban krizi ne zaman çözülecek, merak ediliyor.

Ancak üniversite yönetimi konuyla ilgili sessizliğini koruyor.