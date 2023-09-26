Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu

Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un ilk 11 kararı belli oldu.

Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu

Süper Lig'de 3. haftadan ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği, son oynanan Başakşehir maçındaki kadroda değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz, erteleme mücadelesinde statü gereği forma giyemeyecekler.

Okan Buruk’un savunmada Sanchez’in yerine Kaan Ayhan'ı sakatlanan Kazımcan’ın yerine de Angelino’yu görevlendireceği belirtildi.

İstanbulspor ise teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından ilk kez bir maça çıkacak.

Takımların sahada şu 11'lerle yer almaları bekleniyor:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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