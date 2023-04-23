Galatasaray Karagümrük 11'leri belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de lider Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle Karagümrük maçında forma giyme şansının düşük olduğu belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un golcü futbolcusunu önümüzdeki hafta yapılacak Beşiktaş derbisine hazır olması için bu maçta oynatmayı planlamadığı öğrenildi. Buruk'un Icardi'nin yerine Zaniola'ya yer vermeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, bu akşam kadroda olmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo.

Karagümrük'ün muhtemel 11'i de şöyle:

Cem Kablan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Burak, Lobzhanidze, Bertolacci, Borini, Diagne.