Galatasaray Karagümrük karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den ekrana gelecek.
Çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor'la mücadele edecek.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un kadroda revizyon yapması bekleniyor. Buruk'un pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı nedeniyle bazı futbolcuları dinlendireceği öğrenildi.
Galatasaray'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Günay, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Oliveira, Eyüp, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Vinicius.
Fatih Karagümrük'un muhtemel 11 de şu şekilde:
Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven.