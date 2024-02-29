Dursun Özbek vur patlasın çal oynasın

Beyza Damgacıoğlu
Dursun Özbek vur patlasın çal oynasın
Galatasaray'da gergin geçen Divan Kurulu toplantısı sonrasında başkan Dursun Özbek Engelsiz Aslanlar Balosu'nda Icardi'nin şarkı söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi'nin şarkısı olarak bilinen 'Aşkın olayım'ı seslendirdi.

Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbolu ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye katkı sağlamak için Engelsiz Aslanlar Balosu organize etti.

Gündüz gergin geçen Divan Kurulu toplantsı sonrası Galatasaray Başkanı davette adeta moral depoladı.

Gecenin en dikkat çeken anı ise Özbek'in Icardi'nin ünlü olduğu Aşkın olayım şarkısını okuması oldu.

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Galatasaray Başkanı'nın sahnedeki o anları kısa zamanda binlerce etkileşim ve beğeni topladı.

Özbek'in videosunu izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları yorumlarla başkanlarına destek oldu.

DİVANDA BÜYÜK GERGİNLİK

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Şubat Ayı toplantısında sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulunurken gergin geçen toplantı dikkat çekti.

Dursun Özbek'e yönelik konuşan Hayri Kozak "Galatasaray'a karşı mücadele eden 8-9 grup olduğu söyleniyor. Bu grupların kim oldukları açıklanmalı. Bizler de bilelim ki savaşalım. Başka nasıl bütünleşeceğiz başkan? Ben bilmiyorum. Açıklarsak, iyi olur. Bu 8-9 cephe bize karşı ne halt yerlerse yesinler, biz başarılıysak yürür gideriz. Bugün yürüdüğümüz gibi!" dedi.

Hayri Kozak ayrıca "Şu an inşaatların durumlarının açık açık ortaya dökülmesi lazım. Ama Dursun başkan ama başka bir arkadaşımız ama futbolla yakından olan bizim semtimize bile uğramayan Erden kardeşimiz aramıza gelsinler açıklama yapsınlar." ifadelerini kullandı.

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