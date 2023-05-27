Galatasaray kaybetti. Hocası oyuncuları kazanmış gibi tebrik etti

Türk Telekom'a yenilen Galatasaray NEF'te Sarı - Kırmızılıların başantrenörü Zvezdan Mitrovic soyunma odasında oyuncularına ilginç bir konuşma yaptı.

Galatasaray kaybetti. Hocası oyuncuları kazanmış gibi tebrik etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playofflarının çeyrek final ilk müsabakasında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Galatasaray NEF’i 94-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Galatasaray başantrenörü Zvezdan Mitrovic, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Mitrovic, “Maçı kaybettik ama sahada büyük bir karakter gösterdik" derken, "Bugün birkaç genç oyuncumuza da süre verdik ama kadromuz dar ve kısa. Bu da oynamayı zor kılıyor. Rakibimiz kaliteli oyunculardan kurulu, iyi bir takım. Bunu tüm sezon boyunca sahada gösterdiler. Bireysel olarak buldukları sayılarla maçı bitirdiler. Rakip takımı ve koçlarını tebrik ederim. Galibiyeti hak ettiler ve sahada daha iyi olan taraf onlardı.

Maçtan sonra oyuncularımı maçı kazanmışız gibi tebrik ettim. Muhteşem bir efor ortaya koydular. Rakibimiz saha avantajını kullandı. Fatts Russell son antrenmanda çok iyi çalışamadı ve bugün sakat sakat oynadı. Oyuncularımı ikinci maç için motive etmeye çalışıyorum. Bir sonraki maça enerjimizi taşıyarak bugünkü oyunumuzu ortaya koyarsak sonuca bakmaksızın mutlu olacağım” ifadelerini kullandı.


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