Galatasaray Konyaspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasındaki ilk maçta bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu.
Konyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yenmişti.
Galatasaray ile sezona 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle başlamıştı.
Sarı kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almayacak.
Yeni transferlerden Elias Jelert ise maç kadrosunda bulunuyor. Jelert, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecek.
Okan Buruk'un kararını verdiği ve takımı şu 11'le sahaya süreceği öğrenildi:
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi.
Konyaspor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.