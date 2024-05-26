Galatasaray Konya'yı salladı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray Konya'yı salladı

Galatasaraylı taraftarlar, Konya'ya ulaştı. Yaptıkları tezahüratlar yeri göğü inletti.

Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadelede Sarı-Kırmızılı ekibe şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Galatasaraylı taraftarlar da zorlu karşılaşmada takımlarının yanında olacak. Sabah erken saatlerde YHT ile İstanbul'dan yola çıkan Sarı-Kırmızılılar, Konya'ya ulaştı.

Konya Tren Garı'na iner inmez tezahüratlara başlayan Galatasaraylı taraftarlar adeta yeri göğü inletti.

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