Galatasaray Konya'yı salladı

Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadelede Sarı-Kırmızılı ekibe şampiyonluk için 1 puan yetecek.
Galatasaraylı taraftarlar da zorlu karşılaşmada takımlarının yanında olacak. Sabah erken saatlerde YHT ile İstanbul'dan yola çıkan Sarı-Kırmızılılar, Konya'ya ulaştı.
Konya Tren Garı'na iner inmez tezahüratlara başlayan Galatasaraylı taraftarlar adeta yeri göğü inletti.
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