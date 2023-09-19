Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ön eleme ve play-off’daki rakiplerini turnuvanın dışına iterek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara yükselen Galatasaray grubun ilk maçında evinde FC Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
20 Eylül Çarşamba günü Galatasaray’ın evi RAMS Park’ta oynanacak olan mücadele Saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Galatasaray:
Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim; Angelino; Torreira, Ndombele, Kerem; Ziyech, Icardi, Zaha
Kopenhag:
Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji