Galatasaray Kopenhag'a 6-0 yenildi

UEFA Gençlik Ligi mücadelesinde Galatasaray U19 Futbol Takımı; Kopenhag'a farklı mağlup oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Kopenhag'a 6-0 yenildi

UEFA Gençlik A Grubu altıncı hafta maçında Kopenhag U19 ile Galatasaray U19 takımları karşı karşıya geldi.

Valby Idraerspark'ta oynanan maçı Kopenhag U19 takımı 6-0 kazandı.

Ev sahibinin gollerini; 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 30 ve 34. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı.

Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.

İlgili Haberler
Galatasaray'ı Kopenhag'da bekleyen tehlikeyi Volkan Aliakar açıkladı
Kopenhag Galatasaray: İlk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Maç hangi kanalda?
Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama Gündem
AKP’li yetkililerden Faruk Koca hakkında ilk açıklama
Özgür Özel'den Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu Gündem
Özgür Özel'den Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu
Şota Karagümrük'te mesaiye resmen başladı Spor
Şota Karagümrük'te mesaiye resmen başladı
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı Gündem
Zabıta ile tartışan seyyar satıcı kendini yaktı
Elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 yaralı Gündem
Elektrikli battaniyenin patlaması sonucu yangın çıktı. 1 yaralı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Hakeme yumruğun arkasındakilerin kimliği ortaya çıktı. Emre Ulaş dayakçıları çizdi Karikatür
Hakeme yumruğun arkasındakilerin kimliği ortaya çıktı. Emre Ulaş dayakçıları çizdi