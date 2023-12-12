Galatasaray Kopenhag'a 6-0 yenildi

UEFA Gençlik A Grubu altıncı hafta maçında Kopenhag U19 ile Galatasaray U19 takımları karşı karşıya geldi.
Valby Idraerspark'ta oynanan maçı Kopenhag U19 takımı 6-0 kazandı.
Ev sahibinin gollerini; 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 30 ve 34. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı.
Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.
İlgili Haberler