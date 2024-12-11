Galatasaray Lisesi'nde Fenerbahçe krizi: İl Eğitim Müdürlüğü devreye girdi

Okul müdürü üzerinde Fenerbahçe logosu olan çocuğun okula girmesine izin vermedi. Kurallar gereği logolu kıyafetlerin girişinin yasak olduğunu söyleyen müdür ancak üzerindeki montu çıkartınca girişine izin verdi.

Galatasaray Lisesi'nde üzerinde Fenerbahçe logolu mont giyildiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eğitim camiasında da tartışmalara neden oldu.

İddialara göre, üzerinde Fenerbahçe logolu mont bulunan bir öğrenci, okul gezisi sırasında Galatasaray Lisesi'ne alınmadı.

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak konuya ilişkin açıklama yaptı.

"SEN BUNUNLA BURAYA NASIL GELİRSİN?"

Onur Aktaş isimli bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda iddiaya göre, Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu'nun gezisi kapsamında Galatasaray Lisesi’ne gelen bir öğrenci, üzerindeki Fenerbahçe logolu mont nedeniyle müdür tarafından okula alınmadı.

Paylaşımda, Galatasaray Lisesi Müdürü'nün montlu öğrenciye, "Sen bununla buraya nasıl gelirsin? Gördün, bu kadardı senin gezin, git kapıda bekle" dediği ve öğrenciyi omzundan tutup sarstığı öne sürüldü. Aynı paylaşımda, grup sorumlusu olan okul müdürünün, öğrencinin montunu çıkarmasını önerdiği ancak Galatasaray Lisesi Müdürü'nün, "Hayır, o zaman hepiniz çıkın!" diyerek sert bir tavır takındığı belirtildi.

"EĞİTİMCİ DEĞİLİM, GALATASARAYLIYIM ÇIKIN HADİ!"

İddialara göre, yaşanan gerilim sırasında Galatasaray Lisesi Müdürü, "Eğitimci değilim, Galatasaraylıyım ben! Çıkın hadi!" şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözlerin ardından tüm öğrencilerin kapıya kadar götürüldüğü ve ancak mont çıkarıldıktan sonra içeriye alındıkları ileri sürüldü.

Mustafa Reşat Dabak

MÜDÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Milliyet Gazetesi'ne konuşan Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, iddiaların asılsız olduğunu savundu. Dabak, "Okulumuzda logolu kıyafetlerle girişe izin verilmiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor fark etmeksizin tüm logolar bu kurala dahildir. Öğrencilere, logolu kıyafetlerini çıkarmaları gerektiğini söyledik. Ne bir sarsma ne de fiziksel müdahale oldu. Olay tamamen çarpıtılmış. Diğer okulun müdürü bile kendi öğrencisini korumaz mıydı?" dedi.

Halen yurt dışında olduğunu belirten Dabak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli yanıtları vereceğini ifade etti.