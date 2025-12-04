Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılışında Galatasaray ile Samsunspor, yarın (cuma) karşı karşıya gelecekler. Bu mücadelede Mehmet Türkmen, düdük çalacak.

Türkmen, bu sezon ilk kez Galatasaray ve Samsunspor maçında görev yapacak.

İşte haftanın hakemleri:

Yarın

Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

Eyüpspor-Kayserispor: Yasin Kol

Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Corendon Alanyaspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır