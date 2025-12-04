Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılışında Galatasaray ile Samsunspor, yarın (cuma) karşı karşıya gelecekler. Bu mücadelede Mehmet Türkmen, düdük çalacak.
Türkmen, bu sezon ilk kez Galatasaray ve Samsunspor maçında görev yapacak.
İşte haftanın hakemleri:
Yarın
Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 Aralık Cumartesi
Eyüpspor-Kayserispor: Yasin Kol
Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 Aralık Pazar
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 Aralık Pazartesi
Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Corendon Alanyaspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır