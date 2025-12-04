Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılışında Galatasaray ile Samsunspor, yarın (cuma) karşı karşıya gelecekler. Bu mücadelede Mehmet Türkmen, düdük çalacak.

Türkmen, bu sezon ilk kez Galatasaray ve Samsunspor maçında görev yapacak.

İşte haftanın hakemleri:

Yarın

Galatasaray-Samsunspor: Mehmet Türkmen

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı takmadı!Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray'ı takmadı!Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Samsunspor'a sürpriz - Resim : 2

Okan Buruk o ismin gözünün yaşına bile bakmadı! Galatasaray'da ayrılıkOkan Buruk o ismin gözünün yaşına bile bakmadı! Galatasaray'da ayrılıkSpor

6 Aralık Cumartesi

Eyüpspor-Kayserispor: Yasin Kol

Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

Kocaelispor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

Beşiktaş-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Corendon Alanyaspor-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Galatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı tarih belli olduGalatasaray'a kötü haber! Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı tarih belli olduSpor
Devrimci Edson Alvarez!Devrimci Edson Alvarez!Spor
Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sürpriz kararBeşiktaş'a transfer olacağı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sürpriz kararSpor