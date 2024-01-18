Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kriz çıktı. Abdullah Avcı sert tepki gösterdi

Trabzonspor; Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK engelini 3-1'le geçti, adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadroda olmayan Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Batasetas ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tecrübeli hoca, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok bugün aramızda yoktu. Sebebini bilmiyorum. Onlarla ilgili kulüp açıklama yapacaktır. Abdülkadir ve Umut çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda da yoklar. Nedenini bilmiyorum" diye tepki gösterdi.

Abdullah Avcı; Panathinaikos ile anlaştığı yönünde haberler çıkan Bakasetas konusunda da şunları söyledi: "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık."