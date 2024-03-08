Galatasaray maçında bileği kırıldı

İlhan Palut, maçta sakatlanan Mithat Pala hakkında, "Mithat Pala adına çok üzülüyoruz. Bileğinde kırık var, hastanede muayene ediliyor. İlk görüntü pek iyi değil." dedi.

İlhan Palut, maç hakkında, "Savunma olarak çok kötü bir günümüzdeydik. Çok kötü oynadık. Ofansif olarak bir şeyler vermeye çalıştık, mücadele ettik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü savunma yapınca, belki bu kadar kötü skor olmaz ama kaybedersiniz.

Gelen topların çoğunun gol olması, hak ettiğimiz mağlubiyeti daha ağır kıldı. Kendimizi toparlayacağız ve daha iyi oynamaya çalışacağız." diye konuştu.