Galatasaray maçının faturası ağır oldu. Hacıosmanoğlu kalemini kırdı

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında oynanan Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasının yankıları devam ediyor.

ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ ORTALIK KARIŞTI

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederken 76. Dakikada Mauro Icardi’nin kaydettiği gol ise VAR müdahalesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın VAR hakemi Volkan Bayarslan Direnç Tonusluoğlu’nu VAR’a çağırarak gol öncesinde Torreira’nın topu kazanmak için rakibine faul yaptığı ifade etti.

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İptal kararı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Volkan Bayarslan’a tepki gösterirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bayarslan’ın kararını yanlış bulan TFF’nin 1 ila 1,5 ay arası dinlendireceği ifade edildi.

VAR KAYITLARI

VAR: "Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum."

Direnç Tonusluoğlu: "Geldim ağabey."

VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"

VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."