Galatasaray maçının faturası ağır oldu. Hacıosmanoğlu kalemini kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray maçının faturası ağır oldu. Hacıosmanoğlu kalemini kırdı

Konyaspor - Galatasaray maçında Icardi'nin iptal edilen golüne dair Hacıosmanoğlu'nda flaş bir hamle geldi.

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında oynanan Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasının yankıları devam ediyor.

ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ ORTALIK KARIŞTI

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederken 76. Dakikada Mauro Icardi’nin kaydettiği gol ise VAR müdahalesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın VAR hakemi Volkan Bayarslan Direnç Tonusluoğlu’nu VAR’a çağırarak gol öncesinde Torreira’nın topu kazanmak için rakibine faul yaptığı ifade etti.

DİNLENDİRİLECEK

İptal kararı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar Volkan Bayarslan’a tepki gösterirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bayarslan’ın kararını yanlış bulan TFF’nin 1 ila 1,5 ay arası dinlendireceği ifade edildi.

VAR KAYITLARI

VAR: "Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum."

Direnç Tonusluoğlu: "Geldim ağabey."

VAR: "Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?"

VAR: "Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor."

Direnç Tonusluoğlu: "Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum."

konyaspor-galatasaray-maci-hakem-yorumlari-gol-iptali-dogru-1024x1024.jpeg

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
ABD'de O'Hara depremi Spor
ABD'de O'Hara depremi
Dolar yükselişe geçti Ekonomi
Dolar yükselişe geçti
Aldığı sıfır araç kokunca soluğu mahkemede aldı! Yargıtay'dan emsal karar Gündem
Aldığı sıfır araç kokunca soluğu mahkemede aldı! Yargıtay'dan emsal karar
Mehmet Şimşek'in istifa edip etmediğine dair resmi açıklama yapıldı Ekonomi
Mehmet Şimşek'in istifa edip etmediğine dair resmi açıklama yapıldı
İstanbul D-100 karayolunda kaza: Ankara istikameti trafiğe kapatıldı Gündem
İstanbul D-100 karayolunda kaza: Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Müsavat Dervişoğlu: Milletimizi sahipsiz bırakamayız Gündem
Müsavat Dervişoğlu: Milletimizi sahipsiz bırakamayız