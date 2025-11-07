Son günlerde Dünya Kupası'na hazır gidebilmek için MLS'e ara verilmesinin ardından 4 aylığına forma giyebileceği bir takım aradığı yönünde çıkan iddialarla gündeme gelen Lionel Messi'nin adı Galatasaray dahil birçok kulüple ile anılmıştı.

ROMANO GALATASARAY İDDİALARINA YANIT VERDİ

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı yayında sarı kırmızılı taraftarlardan gelen sorular üzerine Lionel Messi ile ilgili son duruma açıklık getirdi.

'MESSİ HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMÜYOR'

Romano, 'Galatasaray-Messi transferine dair çok soru aldım. Messi hiçbir kulüple görüşmüyor. Galatasaray ile bir görüşme olmadı. Dolayısıyla Türk taraftarların sevgisini ve heyecanını hissetmek mümkün olsa da bu sadece medyada çıkan bir hikaye. Gerçek bir transfer görüşmesi ya da ciddi bir süreç söz konusu değil. Şu anda Leo Messi ve Galatasaray arasında somut ya da ciddi hiçbir şey olmadığını biliyorum.' dedi.