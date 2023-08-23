Galatasaray Molde karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. Maçın kanalı belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz sahadan İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmalarının Türk futbolu için önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İki turu geçtik. Bunu da atlayıp kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz. Bu sadece bizim için değil Türk futbolu ve takımları için de çok önemli, değerli. Bu iki turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Tabii ki iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama tek hedefimiz gruplara kalıp kendi kaderimizi, geleceğimizi belirlemek. Bunun iki yönü var. İlki finansal olarak elde edeceğimiz gelir. İkincisi de Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecanını yaşamak. Bu hiç bir para ile tarif edilemez. Hiçbir şeyi bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transferlerden Tete'yi maça yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

UEFA listesinde olmamasına rağmen Molde'ye getirilen Brezilyalı oyuncunun durumuyla ilgili Buruk, "Süreç devam ediyor. Akşama kadar oynama izninin çıkma şansı olduğu için buraya getirdik. Bir sonuç alabilirsek alacağız. Alamazsak bir sonraki maç için şansı devam edecek. Büyük olasılıkla bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Hem takımla birlikte olsun hem bu atmosferi yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımda Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya çıkaracağı 11 için kararını verdi. Temsilcimizin mücadeleye şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.