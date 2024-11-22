Galatasaray, Muslera’nın alternatifini İngiltere’de buldu. Hedefte Brezilyalı yıldız var

Galatasaray’da Muslera’nın sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte takımdan ayrılması bekleniyor. Hatta bazı iddialara göre Uruguaylı kaleci sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini yönetime bildirdi. 14 yıllık Galatasaray forma giydikten sonra eşi ve çocukları ile birlikte ülkesine döneceği öğrenilen Muslera sonrası kaleye kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Teknik Direktör Okan Buruk son yaptığı açıklamada önceliklerinin kaleci transferi olmadığını belirtse de yönetim çeşitli alternatifleri değerlendiriyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray, Muslera’nın alternatifini İngiltere’de buldu. Sarı kırmızılıların Liverpool’un Brezilyalı eldiven Alisson’u gündemine aldı.

Liverpool'un 30 milyon euroya transfer ettiği Giorgi Mamardashvili'nin yeni sezonda İngiliz devinin kalesini koruması bekleniyor.

Alisson Becker'in durumunu yakından takip eden Galatasaray, Brezilyalı file bekçisinin ayrılık kararı alması durumunda harekete geçecek.

Sarı kırmızılılar, Avrupa'dan birçok talibi olan Alisson'da Claudio Taffarel faktörüne güveniyor. Galatasaray'ın efsane eldiveni, an itibarıyla Liverpool'da kaleci antrenörlüğü görevini yürütüyor.