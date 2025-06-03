Galatasaray Muslera'nın halefini buldu! Dünya devinin yıldızı listede

Süper Lig devi Galatasaray'da Fernando Muslera takımdan ayrılmış ve sarı-kırmızılılar, bu mevkiye yine yıldız bir ismi transfer etme kararı almıştı. Bu doğrultuda, Cimbom için İspanya'dan ortaya bir iddia atıldı. Sezon sonunda Barcelona’dan ayrılma kararı alan Inaki Pena, hem LaLiga’dan hem de yurt dışından çeşitli kulüplerden teklifler almaya başladı.

GALATASARAY'DA MUSLERA YERİNE INAKI PENA!

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Inaki Pena henüz kesin bir karar vermemiş olsa da, en ciddi ilgiyi gösteren kulüpler arasında Celta Vigo ve Galatasaray öne çıkıyor. Celta Vigo, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek ve genç, gelişime açık bir kadro kurma hedefi doğrultusunda Pena’yı yakından takip ediyor. Habere göre; kalecinin hem saha içi tecrübesi hem de potansiyeli, kulübün dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı.

KİRALIK GELDİĞİ SEZON GÖZ DOLDURMUŞTU

Diğer yandan Galatasaray da Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği sezonda, kısa süre önce takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın yerini doldurma peşinde. Galatasaray, Peña’nın 2021/22 sezonundaki kiralık döneminde bıraktığı iz nedeniyle oyuncuya sıcak bakıyor.

Diğer taraftan Peña'nın önceliğinin LaLiga'da kalmak olduğu belirtildi. Oyuncunun kararı transferi şekillendirecek.