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Galatasaray Nef'ten kritik galibiyet

Galatasaray Nef, Tofaş deplasmanında son anda kazandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 23:51
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Galatasaray Nef Bursa'da kazandı

Galatasaray Nef'ten kritik galibiyet
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-81 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ligdeki ekip 9'uncu galibiyetini, TOFAŞ ise 14'üncü mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 7 dakikada farkı 6 sayı (11-17) çıkarttı. TOFAŞ, Manek ve Ennis ile etkili olmaya çalışsa da sarı kırmızılı ekip, Russell ve Sadık Emir Kabaca'nın sayılarıyla ilk periyodu 27-23 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ennis ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla farkı eriten ev sahibi takım, 16. dakikada 38-35 öne geçti. Etkili oyununu periyot boyunca sürdüren TOFAŞ, soyunma odasına 45-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. McGee ve Sadık Kabaca'nın çizgi gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray Nef uzun süre sonra öne geçti (50-51). Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca ve Russell ile art arta üç sayılık atışlar bulan sarı-kırmızılı ekip, TOFAŞ'ın savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek son çeyreğe 16 sayı farkla (68-52) üstün girdi.

Son çeyrekte taraftarının da desteğiyle oyuna ortak olan Bursa temsilcisi bitime bir dakika kala beraberliği yakaladı (81-81). TOFAŞ kritik hücumdan eli boş dönünce sarı-kırmızılı ekipte McGee basket faulle takımını öne geçirdi ve Galatasaray Nef mücadeleyi 83-81 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Ali Şakacı, Çağlar Özkan

TOFAŞ: Tolga Geçim, Ennis 18, Toure 16, Doyle 10, Manek 14, Özgür Cengiz, Berke Büyüktuncel 2, İbrahim Berk Uğurlu 7, Milaknis 14

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 20, Ristic 11, Russell 13, Muhaymin Mustafa 2, Göksenin Köksal 7, McGee 26, Mahir Ağva 2, Caloiaro 2, Sedat Ali Karagülle

1. Periyot: 23-27

Devre: 45-38

3. Periyot: 52-68

 

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