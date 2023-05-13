Galatasaray NEF deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-53 yendi.

Galatasaray NEF deplasmanda kazandı

Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne konuk oldu.

Pamukkale Üniversitesi Salonu'ndan oynanan mücadeleyi Galatasaray NEF, 78-53 kazandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Fatih Güler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Rathan 7, Ayberk Olmaz 5, Hamilton 18, Altan Erol 3, Gielo, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Harris 13, Muhammed Doğan Şenli

Galatasaray Nef: Russell 16, Ennis 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Ristic 17, Berke İsmailçebi 2, Sedat Ali Karagülle 3, Mahir Ağva, Caloiaro 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Muhaymin Mustafa 7

1. Periyot: 18-14

Devre: 30-37

3. Periyot:

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