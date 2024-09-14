Galatasaray Osimhen’i getiren adamın kapısını çalacak. Cenk Ergün’ün istifası sonrası büyük sürpriz

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray’da transfer döneminde ortalık karıştı. Beklenen transferlerin yapılmaması ve takımdan ayrılan isimlerin yerinin doldurulmaması taraftarın büyük tepkisini çekti. Gelen tepkiler Osimhen’in gelmesine rağmen dinmezken transferin son gününde gelen bir istifa dikkat çekti.

Sarı kırmızlılarda Erden Timur’un istifası sonrası transfer konularıyla İbrahim Hatipoğlu ile birlikte ilgilenen Futbol Direktörü Cenk Ergün istifa etti. Ergün, istifa etmeden günler önce sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 2 yıl uzatmıştı.

SÜRPRİZ İDDİA GELDİ

Cenk Ergün’ün istifası sonrası ortaya flaş bir iddia geldi. Fanatik’te yer alan habere göre Ergün’ün yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Icardi, Mertens ve Osimhen transferlerinde önemli rol oynayan Gergoe Gardi’ye teklif yapılacağı öğrenildi. Gardi’nin Galatasaray’ın yeni Futbol Direktörü olması için yönetimin kapısını çalması bekleniyor.