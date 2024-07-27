Galatasaray Parma karşısında. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray Parma karşısında

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla bu akşam yapacak.

Sarı kırmızılı takım bundan önceki hazırlık maçlarında Lask Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a da 5-2 yenilmişti. Daha sonra Trencin'i 4-1 mağlup eden Galatasaray, Lecce'yi de 2-1 yenmişti.

Galatasaray'ın Parma maçı Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa öncesi son provası olacak.

Raiffeisen Arena'da oynanacak ve saat 21.15'te başlayacak.

Karşılaşma D Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı yayınlanacak.