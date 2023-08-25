Galatasaray Premier Lig şampiyonu ile anlaşmaya vardı. Yunus Akgün İstanbul'u terk etti

Sarı-kırmızılılar İngiliz ekibi Leicester City ile 500 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı

Galatasaray Premier Lig şampiyonu ile anlaşmaya vardı. Yunus Akgün İstanbul'u terk etti

Galatasaray Yunus Akgün’ün transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Leicester City ile anlaşmaya vardı.

9 MİLYON EURO'YA SATIN ALMA OPSİYONU
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Leicester, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Leicester City Premier Lig’e çıkarsa ve Yunus imzadan sonraki maçların yarısında oynarsa İngiliz ekibi 9 Milyon Euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY
eicester City’nin Premier Lig’e çıkamaması durumunda ise Ada ekibi bu kez 8 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alabilecek. Mavi beyazlılar, Yunus’u aldıktan sonra başka kulübe satarsa Galatasaray’a yüzde 15 pay verecek.

İSTANBUL'DAN AYRILDI
Galatasaray’ın Leicester ile anlaşması üzerine Yunus Akgün bugün İstanbul’dan ayrılarak sözleşme görüşmelerini yürütmek üzere menajeriyle birlikte İngiltere’ye gitti

Kaynak: Hürriyet

41696c3b0e39418cacf810e18c3a6c18.jpg

Öne Çıkanlar
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı
Ankara'da bardan çıkan 2 polis ve 1 bekçi sokak ortasında kadınlara saldırdı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı Güncel
Pegasus’un sahibi Ali Sabancı ve Aydın Doğan’ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı
25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Ağustos Cuma TV yayın akışında ne var? 25 Ağustos Cuma bugün hangi diziler var?
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar Güncel
Ormanların katledildiği Akbelen’de kazıya başladılar
Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti Magazin
Tuğçe Özbudak hastane yatağından paylaştı. Sevenlerinden dua istemişti
TÜİK açıkladı: Güven endeksleri düştü Güncel
TÜİK açıkladı: Güven endeksleri düştü
Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı Sağlık
Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı
Yunanistan'daki yangınlar sebebi ile 140 kişi gözaltına alındı Dünya
Yunanistan'daki yangınlar sebebi ile 140 kişi gözaltına alındı