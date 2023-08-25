Galatasaray Premier Lig şampiyonu ile anlaşmaya vardı. Yunus Akgün İstanbul'u terk etti

Galatasaray Yunus Akgün’ün transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Leicester City ile anlaşmaya vardı.

9 MİLYON EURO'YA SATIN ALMA OPSİYONU

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Leicester, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Leicester City Premier Lig’e çıkarsa ve Yunus imzadan sonraki maçların yarısında oynarsa İngiliz ekibi 9 Milyon Euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

eicester City’nin Premier Lig’e çıkamaması durumunda ise Ada ekibi bu kez 8 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alabilecek. Mavi beyazlılar, Yunus’u aldıktan sonra başka kulübe satarsa Galatasaray’a yüzde 15 pay verecek.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Galatasaray’ın Leicester ile anlaşması üzerine Yunus Akgün bugün İstanbul’dan ayrılarak sözleşme görüşmelerini yürütmek üzere menajeriyle birlikte İngiltere’ye gitti

Kaynak: Hürriyet