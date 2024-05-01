Susurluk'ta tır alev alev yandı

Balıkesir-Bursa Karayolu Bursa istikameti Susurluk Karapürçek mevkisinde D.O. hakimiyetinde seyir halindeki bir tırda yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın büyük maddi hasara yol açarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

BİRÇOK MALZEMEYİ TAŞIYORDU

Tırda karışık ambar malzemesi, boya, gübre, jeneratör, tüp, oyuncak, lastik, karton, kolonya, hayvansal yem gibi malzemelerin yüklü olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının, tekerlek körük sisteminde meydana gelen arıza sonucu meydana geldiği düşünülürken, kazaya dair soruşturma başlatıldı.