Galatasaray rakibine 3-2 kaybetti. Umudunu diğer maça bıraktı

Kaynak: AA
Galatasaray rakibine 3-2 kaybetti. Umudunu diğer maça bıraktı
Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kuzeyboru'ya mağlup oldu.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kuzeyboru, konuk olduğu Galatasaray Daikin'i 3-2 yenmeyi başardı.

İki galibiyet alacak olan takımın sezonu 5. bitireceği serinin ikinci maçı 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Emine Arıcı (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino, Duygu Düzceler)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu, Cemre Janset Erkul, Lopez, Wilhite, Merve Atlıer (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Begic, Yaren Işık, Liray Akpınar)

Setler : 25-23, 19-25, 19-25, 25-20, 7-15

Süre: 121 dakika (28, 26, 27, 26,14)

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