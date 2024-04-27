Galatasaray şampiyon. Havuzda çılgınca kutladılar

Kaynak: İHA
Galatasaray şampiyon. Havuzda çılgınca kutladılar
Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup final etabı ikinci maçında Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj'ı 19-13 yenerek namağlup şampiyon oldu.

İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 14-6 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçen Galatasaray, ikinci maçı da 19-13 kazandı ve LEN Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

LEN Challenger Cup C Grubu’nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Sporting Clube de Portugal'ı 27-6, Polytechnic Water Polo Club’ı 17-8, Klub vodneho pola Novaky'i ise 14-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Malta ekibi Valetta ile oynayan Galatasaray ilk maçı 10-6 ve ikinci karşılaşmayı da 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas ile eşleşen sarı-kırmızılılar, 9-8 ve 12-9 yenerek finale çıktı.

Sarı Kırmızılılar finalde de 19-13'lik galibiyetiyle mutlu sona ulaştı.

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