Galatasaray Sergio Ramos'a yeni bir teklif yaptı

Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük sarf ettiği Ramos'a yeni bir teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray Sergio Ramos'a yeni bir teklif yaptı

Stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği 37 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını istiyordu. İspanyol futbolcu bu sebepten dolayı takımı bir süredir bekletiyordu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılan Galatasaray, Sergio Ramos'a teklifini 7.5 milyon euro olarak güncelledi.

1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen tecrübeli savunmacıdan son kararını bir an önce vermesini isteyen yönetimin, olumsuz bir yanıt alması halinde hemen alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.

İlgili Haberler
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk Ramos transferini doğruladı
Molde maçı sonrası Sergio Ramos Galatasaray'da. Maaşı belli oldu
Emre Kocadağ biz kirli işlere girmeyiz mesajı vererek Ramos’un maliyetini açıkladı
Sergio Ramos görüşmelere başladı
Beşiktaş'tan Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması
Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması. Taraftara üzücü haberi verdi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor Dünya
Pentagon ilk UFO görüntülerini yayınladı. İkinci görüntü biraz şüpheli görünüyor
Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman? Keşfet
Hudutsuz Sevda 1. bölüm fragmanı yayınlandı m? Hudutsuz Sevda ilk bölüm ne zaman?
Rüyada postacı görmek ne demek? Rüyada postacı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada postacı görmek ne demek? Rüyada postacı görmek neye işaret?
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi Güncel
Sağanak yağmur Afyonkarahisar'ı göle çevirdi
Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı Ekonomi
Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı
Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu Spor
Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması. Kura çekiminde uyuduğu görüntü gündem olmuştu
Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı Güncel
Seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı