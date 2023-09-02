Galatasaray Sergio Ramos'a yeni bir teklif yaptı

Stopere takviye yapmak isteyen Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği 37 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını istiyordu. İspanyol futbolcu bu sebepten dolayı takımı bir süredir bekletiyordu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılan Galatasaray, Sergio Ramos'a teklifini 7.5 milyon euro olarak güncelledi.

1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen tecrübeli savunmacıdan son kararını bir an önce vermesini isteyen yönetimin, olumsuz bir yanıt alması halinde hemen alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.