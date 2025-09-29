Galatasaray sezon sonu onu gönderecek

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek

Galatasaray'ın, orta sahada görev yapan Mario Lemina ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın geçen sezon ortasında transfer ettiği Mario Lemina'nın sezon sonunda takımdan gönderileceği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkıda bulunan Gabonlu oyuncu, bu sezon istenilen performansı gösteremedi.

Lemina, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nden oynanan 8 mücadeleden 4'üne ilk 11'de görev aldı. Bu rakam, Lemina'nın sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu karşılamıyor.

mario-lemina.jpg

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de yer alırsa 2026-2027 sezonunda Galatasaray'da devam edecek.

Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan orta saha oyuncu, İlkay Gündoğan transferi sonrasında yedek kalmaya başladı.

Lemina, yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

Son Haberler
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
MHK soruşturmanın perde arkası! Kız arkadaş ve Ali Koç sürprizi
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'dan ağızları açık bırakacak iddia! Servetinin araştırılmasını isteyip o isimleri suçladı
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Milyonlarca vatandaşın parasını enflasyon eritti: Acı gerçeği dev şirket duyurdu
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Galatasaray sezon sonu onu gönderecek
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi
Belçika’da son üç ayın en yüksek enflasyon oranı kaydedildi