Galatasaray sezon sonu onu gönderecek

Galatasaray'ın geçen sezon ortasında transfer ettiği Mario Lemina'nın sezon sonunda takımdan gönderileceği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, çifte kupalı şampiyonluğa önemli katkıda bulunan Gabonlu oyuncu, bu sezon istenilen performansı gösteremedi.

Lemina, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nden oynanan 8 mücadeleden 4'üne ilk 11'de görev aldı. Bu rakam, Lemina'nın sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu karşılamıyor.

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de yer alırsa 2026-2027 sezonunda Galatasaray'da devam edecek.

Şu ana kadar maçların yarısında oynayan ve bu kriteri yüzde 50 karşılayan orta saha oyuncu, İlkay Gündoğan transferi sonrasında yedek kalmaya başladı.

Lemina, yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.