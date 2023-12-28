Galatasaray sol bek sıkıntısını çözüyor! Hedef İngiltere

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Galatasaray sol bek sıkıntısını çözüyor! Hedef İngiltere
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Avrupa Ligi'nde de iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, hedefine sol bek için yıldız bir ismi aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Avrupa Ligi'nde de boy gösterecek Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başladı.

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da ortaya bomba bir isim atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, yeni Sacha Boey'ini buldu.

ANGELINO KADRO DIŞI
Leipzig'ten kiralanan ve 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 kez formasını giydiği sarı-kırmızılılarda kadro dışı kaldı.
Kulüp aramaya başlayan Angelino, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finaline götürülmedi ve 1 hafta izin verildi.

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HEDEFTE NUNO TAVARES VAR
Galatasaray'da listenin ilk sırasında Nuno Tavares'in olduğu yazıldı.

Bonservisi Arsenal'de olan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon başında Notthingam Forest'e kiralanmıştı.

Premier Lig ekibinde sadece 3 maçta oynayan sol bek, Galatasaray'ın takibine girdi.
Haberin devamında Galatasaray yönetiminin hem Nottingham Forest'ı, hem de Arsenal'i ikna etmeye çalışacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama hamlesinde bulunacağı ifade edildi.

138 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde Benfica, Marsilya ve Arsenal gibi dev kulüplerde forma şansı bulan Tavares, çıktığı 138 maçta 8 gol atarken, 9 asist yaptı.

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