Galatasaray son anda kazandı. Norveç basını neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray Molde ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 90+3'te attığı golle sahadan galip ayrıldı. Norveç basını şaşkına döndü.

Galatasaray son anda kazandı. Norveç basını neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile deplaşmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar 90+3’te Norveçli futbolcusu Midtsjo’nün golüyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray’ın bu galibiyeti başta Norveç olmamk üzere dünya basınında yoğun yankı uyandırdı.

Dagbladet, “Uzatma dakikalarında facia. Molde, Türk devi Galatasaray'ı ilk maçında iki devrede de sarstı. Ancak uzatmanın üçüncü dakikasında Galatasaray skoru 3-2 yaptı. Şimdi Molde'nin başı dertte”

Tv2, “Molde'ye soğuk duş. Norveç ekibinin Şampiyonlar Ligi umutları Galatasaray'ı sarstı ancak Türk takımının uyanması uzun sürmedi. Eski Rosenborglu son dakikalarda ortaya çıkarak sonucu belirledi”

Nettavisen, “Molde, Şampiyonlar Ligi'nin ilk play-off maçında erken öne geçerek rüya gibi bir açılış gerçekleştirdi. Ev sahibi takım birçok iyi pozisyon yarattı ancak büyük Türk kulübü uyandı”

Tidens Krav, “Şampiyonlar Ligi elemelerinde Midtsjö, Molde'yi batırdı. Molde erken öne geçti ama sevinci uzun sürmedi. İstanbul'da 52 bin kişi önünde büyük işler başarmak kolay olmayacak”

Clarin (Arjantin) “Mauro Icardi'nin muhteşem golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yaklaşmasını sağladı. Icardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde başrolü oynadı”

Tuttosport (İtalya) “Mauro Icardi şov yaptı. Galatasaray, deplasmandaki Molde galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi gruplarını görmeye başladı. Arjantinli golcü enfes bir gol kaydetti”

Voetbal International (Hollanda) ”AZ Alkmaar'ın eski oyuncusu Midtsjö Galatasaray'ı güldürdü. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğru güzel bir adım attı"

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