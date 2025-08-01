Galatasaray şov yaptı: 7 transferi birden duyurdu!

Kaynak: AA
Galatasaray şov yaptı: 7 transferi birden duyurdu!

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 transferini birden açıkladı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada yeni transferlere Galatasaray formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.

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