Galatasaray şov yaptı: 7 transferi birden duyurdu!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, profesyonel futbolcu Julia Hickelsberger ile sözleşme imzaladı.— Galatasaray Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolGS) August 1, 2025
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Açıklamada yeni transferlere Galatasaray formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.