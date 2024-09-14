Galatasaray şov yaptı. Rizespor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Galatasaray Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
RİZE'Yİ FARKLI GEÇTİLER
RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakçı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada, Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Bu galibiyet ile birlikte ligde 4’te 4 yapan Galatasaray (1 maçı ertelendi) maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Ligde sadece 4 puanı bulunan Rizespor ise 13. Sırada yer aldı.