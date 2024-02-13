Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu!

UEFA Hakem Komitesi; Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off'unda perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı maçın hakemini belirledi.

Yapılan açıklaaya göre saat 20.45'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Alejandro Hernandez daha önce Türk takımlarının 3 maçında görev aldı. F Milli Takımımız da 1 kez onun yönettiği mücadelede sahaya çıktı. Bu maçlarn hiçbirinde kazanan taraf olamadık.

İşte maçlar ve alınan sonuçlar:

24 Ekim 2019

Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021

Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021

PSV 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos