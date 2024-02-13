Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu!

UEFA Hakem Komitesi; Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off'unda perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı maçın hakemini belirledi.
Yapılan açıklaaya göre saat 20.45'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Alejandro Hernandez daha önce Türk takımlarının 3 maçında görev aldı. F Milli Takımımız da 1 kez onun yönettiği mücadelede sahaya çıktı. Bu maçlarn hiçbirinde kazanan taraf olamadık.
İşte maçlar ve alınan sonuçlar:
24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga
27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye
21 Temmuz 2021
PSV 5-1 Galatasaray
30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
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