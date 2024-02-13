Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu!

Ayşe Eser Kuşata
Galatasaray Sparta Prag maçına uğursuz hakem. Sonuçları gören kahroldu!
Galatasaray'ın perşembe günü oynayacağı Sparta Prag maçını yönetecek hakem açıklandı.

UEFA Hakem Komitesi; Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off'unda perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı maçın hakemini belirledi.
Yapılan açıklaaya göre saat 20.45'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Alejandro Hernandez daha önce Türk takımlarının 3 maçında görev aldı. F Milli Takımımız da 1 kez onun yönettiği mücadelede sahaya çıktı. Bu maçlarn hiçbirinde kazanan taraf olamadık.
İşte maçlar ve alınan sonuçlar:
24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga
27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye
21 Temmuz 2021
PSV 5-1 Galatasaray
30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

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