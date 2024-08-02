Galatasaray Süper Kupa'ya saatler kala yıkıldı

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Galatasaray Süper Kupa'ya saatler kala yıkıldı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş ile yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi kötü haberi verdi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası galibi Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Galatasaray ve Beşiktaş, mücadele öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

JELERT OYNAMAYACAK
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçına yeni transfer Elias Jelert'i riske etmeyeceklerini açıkladı.

Danimarkalı oyuncunun ağrısı olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak." dedi.

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