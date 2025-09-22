Galatasaray Süper Lig tarihinin en uzun serisini yakaladı

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Rams Park'ta karşılaşıyor.
Sarı Kırmızılılar karşılaşmada ilk yarıyı Yunus Akgün ve Mauora Icardi'nin golleriyle 2-0 önde kapatarak Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı.
Süper Lig’de oynadığı son 13 maçta rakip filelere en az 2 gol gönderen Galatasaray, Konyaspor karşısında da geleneği bozmadı.
Okan Buruk'un öğrencileri, ilk 45 dakikada bu seriyi 14 maça taşıyarak Opta'nın verilerine göre; bu anlamda kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun serisini yakaladı.