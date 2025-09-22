Galatasaray Süper Lig tarihinin en uzun serisini yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray Süper Lig'de kulüp rekoru kırdı.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Rams Park'ta karşılaşıyor.

Sarı Kırmızılılar karşılaşmada ilk yarıyı Yunus Akgün ve Mauora Icardi'nin golleriyle 2-0 önde kapatarak Süper Lig tarihinde bir rekora imza attı.

Süper Lig’de oynadığı son 13 maçta rakip filelere en az 2 gol gönderen Galatasaray, Konyaspor karşısında da geleneği bozmadı.

Okan Buruk'un öğrencileri, ilk 45 dakikada bu seriyi 14 maça taşıyarak Opta'nın verilerine göre; bu anlamda kulüp tarihinin Süper Lig'deki en uzun serisini yakaladı.

