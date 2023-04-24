Galatasaray taraftarı derbiye alınmayacak

İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde deplasman takım taraftarının yer almayacağını açıkladı.

Galatasaray taraftarı derbiye alınmayacak

Editör: Fatma Demirkaya

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Mücadele 30 Nisan saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY TARAFTARI ALINMAYACAK
İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.

DERBİNİN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE;
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

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