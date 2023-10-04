Galatasaray taraftarı Manchester sokaklarını Gençlik Marşı ile inletti

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Premier Lig devi Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların rakibini 3-2 mağlup ettiği mücadele İngiliz basınında manşetlere taşınırken Galatasaray taraftarının maç öncesi Manchester sokaklarındaki performansı ise sosyal medyada gündem oldu.

Gündüz saatlerinde bir araya gelen yüzlerce taraftar sokaklarda hep bir ağızdan Gençlik Marşı’nı söyledi.

Galatasaray taraftarının bu coşkulu performansını gören İngilizler ise telefonlarına sarılıp o anları kaydetti.