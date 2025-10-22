Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Bodo/Glimt'i evinde 3-1 mağlup ettiği maçta yayıncı kuruluş dikkat çeken bir detayı ekrana taşıdı.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knudsen’in oyuncularına taktiksel direktifler verdiği esnada kameralara yansıyan görüntüde Norveçli teknik adamın kulak tıkacı kullandığı görüldü.

RAMS Park’ta son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool karşısında kulakları sağır edecek düzeyde çıkan ıslık sesleri Avrupa’da manşetleri süslemişti.

Knudsen’in de bu sese karşı bir önlem olarak kulak tıkacını yanında getirdiği öne sürüldü.

TIKAÇLAR İŞE YARAMADI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knudsen, kulak tıkacı kullanması hakkında "İnanılmaz, fantastik bir atmosfer vardı. Taraftarlar harikaydı ancak tıkaçlar işe yaramadı. Bir süre sonra da attım. Hatta şu anda biraz baş ağrısı çekiyorum" diye konuştu.