Galatasaray taraftarından Muslera'ya büyük destek!

Fernando Muslera, Galatasaray'ın berabere kaldığı Dinamo Kiev maçında ıslıklanmış ve tartışmalara neden olmuştu. Süper Lig'in 21.haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı file bekçisine tribünlerden destek verdi. Muslera tribünlere giderek taraftarı selamladı ve üçlü çektirdi.

YENİ REKOR MUSLERA'DA

Bu arada Muslera, Galatasaray tarihinde 429 maç ile Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu oldu. Geçtiğimiz hafta Hatayspor maçı ile Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti.