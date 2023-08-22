Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor

İngiliz basını Manchester United'ın karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldığı Mason Greenwood'la, Galatasaray'ın ilgilendiğini açıkladı.

Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor

Manchester United’dan yapılan ayrılık duyurusunun ardından Mason Greenwood, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Suudi ekibi Al-Ettifaq'ın da transfer listesinde.

İngilizlerin ünlü basın kuruluşu The Sun'ın haberine göre, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ın teknik direktörlük yaptığı Al-Ettifaq, Greenwood için nabız yokladı.

Suudi Arabistan ekibinin oyuncu için 13 milyon dolarlık bir teklif hazırladığı iddia ediliyor.

Al-Ettifaq’ın yanı sıra Roma ve Galatasaray’ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği haberde belirtildi.

Haberde "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray Mason Greenwood'u istiyor" ifadesi dikkat çekti.

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