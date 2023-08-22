Galatasaray tecavüzden suçlanan Greenwood'u istiyor

Manchester United’dan yapılan ayrılık duyurusunun ardından Mason Greenwood, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Suudi ekibi Al-Ettifaq'ın da transfer listesinde.

İngilizlerin ünlü basın kuruluşu The Sun'ın haberine göre, Liverpool efsanesi Steven Gerrard’ın teknik direktörlük yaptığı Al-Ettifaq, Greenwood için nabız yokladı.

Suudi Arabistan ekibinin oyuncu için 13 milyon dolarlık bir teklif hazırladığı iddia ediliyor.

Al-Ettifaq’ın yanı sıra Roma ve Galatasaray’ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği haberde belirtildi.

Haberde "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray Mason Greenwood'u istiyor" ifadesi dikkat çekti.