Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan rakipleri için zehir zemberek sözler

Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

PFDK sevki hakkında konuşan Okan Buruk, "Hakemle bir diyaloğum olsa hakem bana kart gösterirdi. Benim aldığım bilgi daha pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çalıştıklarıydı. Tabii ki çok inanmıyorum buna. Benim hakemi tehdit etmiş olmam için hakemle karşı karşıya olmam lazım." dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci maçına Letonya temsilcisi Rigas FS takımı karşısında çıkıyor.

Mücadele öncesinde Okan Buruk basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk'un açıklamasında; "Galibiyetle başladık ve galibiyetle devam etmek istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

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PFDK'ye sevk edilmesi hakkında konuşan Buruk, "Enteresan şeyler olmaya başladı. Batshuayi'nin sevk edilmesi enteresan. Hakemle bir diyaloğum olsa hakem bana kart gösterirdi. Benim aldığım bilgi daha Pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çalıştıklarıydı. Tabii ki çok inanmıyorum buna. Benim hakemi tehdit etmiş olmam için hakemle karşı karşıya olmam lazım. Bundan sonra herkesin sahadaki her konuşması, PFDK sevki için potansiyel olarak karşınıza çıkacak. Burada bunu demek istiyorlar. Hakemi tehdit etmem için iletişimim olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

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TFF'ye güvendiğini Buruk, karara saygı duyacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Beni sahadan aldırmak isteyenlere de şunu söyleyeyim. Bizim taraftarımız da var. Bunun takipçisi olacağız. Bu başlıyorsa bunun devam etmesi lazım. Daha önce yapılmadı. Adam dövmeler, hakemi kamera önünde tehdit etmeleri gördük. Hepsinin gereğinin bundan sonra yapılacağını düşünüyorum. TFF'ye bu anlamda güveniyorum. Ne karar verilirse saygı duyarım."

"ACUN ILICALI'YLA ARKADAŞIZ"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım yarış vermeye devam ediyor. Tabii ki Trabzonspor aleyhine de büyük hatalar yapıldı. Onlar da sonradan yarışa dahil olabilir. Bundan sonra ligde güzel bir yarış olabilir. Acun Ilıcalı'yla hala arkadaşız. Fenerbahçe taraftarını kandırmak demeyeyim ama böyle yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Televizyon televizyon gezmek için, bu tarz konuşmalar için bana çok erken geliyor." dedi.