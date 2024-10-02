Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya sert yanıt: Bir Survivorcının lafıyla…

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın dün düzenlediği basın toplantısına Galatasaray’dan yanıt geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk yaptığı açıklamada “Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum” dedi.

Öztürk, Ilıcalı’nın sözlerine yanıt vermek istemediğini belirterek “Gitsin mahallesinde oynasın” şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı hakemleri yerden yere vurdu federasyona sahip çıktı

Metin Öztürk’ün konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Tesadüftür. Kalkıp da bir Survivorcının lafıyla TFF'nin hareket edeceğini sanmıyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Galatasaray Lisesi'nden çıkmış, üniversitesi olan bir kulübüz. Gayrıciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz.

Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki kendi yönetimindeki yarışmacılarla Türkiye Süper Ligi'nin kulüplerini, taraftarlarını, hocalarını, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynasın.”

“TFF İZNİ İPTAL EDİNCE KALDIRDIK”

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, büyük tepkiler sonrası kaldırılan forma reklamı ile ilgili “İllegal bahis söylemi de vardı. Hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Biliyorsunuz ki bize bir spor kanalı, reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, girdik internet sitelerine. Hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Bir sponsporluk anlaşması yaptık. Bir maçta sırtta reklamları yayınlandı. Gerek kamuoyundan gerek taraftarımızdan tepki geldi. Biz TFF'den izin aldık bu reklam için. TFF de sorumluluğu bizde almak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün TFF izni iptal edince kaldırdık” şeklinde konuştu.

Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Kasımpaşa maçında hakemi tehdit ettiği gerekçesi ile PFDK’ya sevk edilmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Şaşkınlıkla takip ediyorum. Benim bildiğim, hakaretten sevk... Şimdi hakaret ise ne yapar, bir teknik direktör orta hakeme ya da bir hakeme hakaret ettiğinde sarı veya kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur. Tavana bakarak hakaret etmezsin. Öyle bir durum yok. Yine farz edin bir hakaret oldu, 4. hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Geldi, sana hakaret etti diyor falan, orta hakem düdüğü çalıyor kart gösteriyor. Bunların hiçbiri yok.”