Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek

Tete transferi nedeniyle oyuncunun eski takımı Shaktar tarafından FIFA’ya şikayet edilen Galatasaray Ukrayna kulübüne davayı çekmeleri halinde tazminat ödemeye hazır olduklarını belirtti.

2 MİLYON EURO'LUK TAZMİNAT ÖNERİLDİ

Fotospor’da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Shaktar Donetsk’e davaların FIFA ve AIHM’den çekilmesi karşılığında Tete için savaşta zarar gören çocukların yaralarının sarılması için 2 milyon euro’luk bir tazminat düşünüldüğü iletildi.

BEKLENTİ 7-8 MİLYON EURO

Ukrayna ekibi bu rakamı ilk etapta kabul etmedi. Ancak yıllar içinde sonuçlanması beklenen bir davayı beklemek yerine acil olarak kullanılmak üzere Galatasaray’dan bir rakam almaya sıcak baktığını iletti. Shaktar’ın beklentisi 7-8 milyon Euro.

3 MİLYON EURO'YA SORUNUN ÇÖZMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray’ın 1 milyon euro daha çıkarak 3 milyon euro’ya Shakhtar’ı ikna etmesi ve sorunu kökten çözmesi bekleniyor.