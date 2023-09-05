Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek

Tete transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet edilen Galatasaray, Shaktar Donetsk'e davayı çekmesi karşılığında tazminat ödemeye hazır olduğu iletti.

Galatasaray Tete için Shaktar Donetsk'e tazminat ödeyecek

Tete transferi nedeniyle oyuncunun eski takımı Shaktar tarafından FIFA’ya şikayet edilen Galatasaray Ukrayna kulübüne davayı çekmeleri halinde tazminat ödemeye hazır olduklarını belirtti.

2 MİLYON EURO'LUK TAZMİNAT ÖNERİLDİ
Fotospor’da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Shaktar Donetsk’e davaların FIFA ve AIHM’den çekilmesi karşılığında Tete için savaşta zarar gören çocukların yaralarının sarılması için 2 milyon euro’luk bir tazminat düşünüldüğü iletildi.

BEKLENTİ 7-8 MİLYON EURO
Ukrayna ekibi bu rakamı ilk etapta kabul etmedi. Ancak yıllar içinde sonuçlanması beklenen bir davayı beklemek yerine acil olarak kullanılmak üzere Galatasaray’dan bir rakam almaya sıcak baktığını iletti. Shaktar’ın beklentisi 7-8 milyon Euro.

3 MİLYON EURO'YA SORUNUN ÇÖZMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray’ın 1 milyon euro daha çıkarak 3 milyon euro’ya Shakhtar’ı ikna etmesi ve sorunu kökten çözmesi bekleniyor.

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