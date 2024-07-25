Galatasaray Tete'yi açıkladı

Kaynak: AA
Galatasaray Tete'yi açıkladı

Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transferini duyururken kazanacağı parayı da açıkladı.

Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in "Tete" transferi konusunda Panathinaikos ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos, şirketimize net 4 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tete. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

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