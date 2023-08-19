Galatasaray Trabzonspor 136. kez karşı karşıya. İlk 11'ler belli oldu

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam 136. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray Trabzonspor 136. kez karşı karşıya. İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Sarı kırmızılı takım bu maçlarda 176 gol atarken, Trabzonspor 152 kez fileleri havalandırdı.

Ligde ise daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönecek. Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomes.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı Dünya
ABD'de bir camiye cuma namazı sırasında bomba ihbarı
Bayern Münih Werder Bremen'e fark attı. Harry Kane golle başladı Spor
Bayern Münih Werder Bremen'e fark attı. Harry Kane golle başladı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Yaşam
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Ümit Özdağ’dan Cübbeli Ahmet'e zehir zemberek sözler: 500 sene erken gir cennete… Güncel
Ümit Özdağ’dan Cübbeli Ahmet'e zehir zemberek sözler: 500 sene erken gir cennete…
Abant'ta kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Abant'ta kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
'AKP'li belediyeden pedagojik cinayet' videosu yayınlamıştı… Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
'AKP'li belediyeden pedagojik cinayet' videosu yayınlamıştı… Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı