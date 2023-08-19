Galatasaray Trabzonspor 136. kez karşı karşıya. İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Sarı kırmızılı takım bu maçlarda 176 gol atarken, Trabzonspor 152 kez fileleri havalandırdı.

Ligde ise daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönecek. Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomes.