Galatasaray, Trabzonspor ile 1 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacağı derbi maçın biletlerini satışa sundu.
1.750 TL ile 40 bin TL fiyat aralığında GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine ön satışa sunulan biletler yarın saat 14.00'ten itibaren genel satışa çıkacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle:
Premium: 40.000 TL
Delux: 38.000 TL
Lux: 36.000 TL
Classic: 34.000 TL
Kategori 1: 22.500 TL
Kategori 2: 20.000 TL
Kategori 3: 17.000 TL
Kategori 4: 16.000 TL
Kategori 5: 14.000 TL
Kategori 6: 10.000 TL
Kategori 7: 9.000 TL
Kategori 8: 7.500 TL
Kategori 9: 6.000 TL
Kategori 10: 1.950 TL
Kategori 11: 1.750 TL
Misafir: 1.750 TL