Galatasaray, Trabzonspor ile 1 Kasım Cumartesi günü evinde oynayacağı derbi maçın biletlerini satışa sundu.

1.750 TL ile 40 bin TL fiyat aralığında GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine ön satışa sunulan biletler yarın saat 14.00'ten itibaren genel satışa çıkacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle:

Premium: 40.000 TL

Delux: 38.000 TL

Lux: 36.000 TL

Classic: 34.000 TL

Kategori 1: 22.500 TL

Kategori 2: 20.000 TL

Kategori 3: 17.000 TL

Kategori 4: 16.000 TL

Kategori 5: 14.000 TL

Kategori 6: 10.000 TL

Kategori 7: 9.000 TL

Kategori 8: 7.500 TL

Kategori 9: 6.000 TL

Kategori 10: 1.950 TL

Kategori 11: 1.750 TL

Misafir: 1.750 TL