Galatasaray transferde gaza bastı! Okan Buruk Sacha Boey'yi aradı

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı. Önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Cimbom'da sağ bek pozisyonu için hedefini belirledi.

OKAN BURUK'TAN SACHA BOEY'YE TELEFON

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e gönderdikten sonra yerini dolduramadığı Sacha Boey'u yeniden renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, şampiyonluğun ardından Fransız yıldızla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve, "Bize gel." mesajı verdiği öğrenildi.

Bavyera ekibinde aradığını bulamayan ve gözden çıkartılan 24 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'ın, Sacha Boey için Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı bilgisine ulaşıldı.