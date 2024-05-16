Galatasaray transferi resmen duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray transferi resmen duyurdu
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekip son olarak Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'ta forma giyen pasör Aslıhan Kılıç'la 1 yıllık anlaşma imzaladı.

26 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "Aslıhan Kılıç'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kariyerine 2016 yılında Halkbank’ta başlayan Aslıhan Kılıç, sırasıyla PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop forması giydi.

Aslıhan, 2021 yılında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası ve CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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