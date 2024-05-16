ABD'li dev Eczacıbaşı'nda. Görenler şaşıracak 1.90'lık Hande Baladın bile yanında ufak kalacak!

Ecıbaşı Dynavit, sezonun transfer bombasını patlattı. Yeni sezon için Amerika Milli Takımı orta oyuncusu Dana Rettke’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesine göre Rettke, “Türkiye Ligi'ndeki ilk deneyimim için Eczacıbaşı Dynavit’e katılacağım için heyecanlıyım. Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum ve onlara ulaşmak için çalışmaya can atıyorum. Harika oyunculara sahip harika bir kulüpte deneyim fırsatı yakalayacağım için heyecanlıyım” dedi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise “Dana Rettke, file üzerinde ciddi hakimiyeti olan bir sporcu. Yaptığımız transferle takımımızı güçlendirerek, eksik yönlerimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Pozitif özelliği ve fiziksel kapasitesiyle önemli bir transfer gerçekleştirdik. Sporcumuzla nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” ifadeleri kullandı.
HANDE BALADIN BİLE UFAK KALACAK
Dana Rettke 1999 doğumlu. Dev gibi. 2.08 boyunda. Takımın uzunlarından 1.90'lık Hande Baladın'dan bile 18 santim daha uzun.
Orta oyuncusu. Kariyeri boyunca Wisconsin Üniversitesi ve Allianz Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.
Kulüp Başarıları
2019 – 2020 NCAA Şamiyonası İkinciliği
2019 – 2022 NCAA Big Ten Konferansı Şampiyonluğu
2021 – 2022 NCAA Şampiyonası Şampiyonluğu
2021 – 2022 İtalya Ligi İkinciliği
2022 – 2023 İtalya Ligi İkinciliği
2022 – 2023 İtalya Kupası İkinciliği
2023 – 2024 İtalya Süper Kupası İkinciliği
2023 – 2024 İtalya Kupası İkinciliği
2023 – 2024 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği
Milli Takım Başarıları
2019 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu
2021 U23 Amerika Açık Program Kolej Milli Takımı Şampiyonluğu
2023 NORCECA Şampiyonası İkinciliği