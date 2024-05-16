ABD'li dev Eczacıbaşı'nda. Görenler şaşıracak 1.90'lık Hande Baladın bile yanında ufak kalacak!

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li dev Eczacıbaşı'nda. Görenler şaşıracak 1.90'lık Hande Baladın bile yanında ufak kalacak!
Eczacıbaşı Dynavit transferde bombayı patlattı. ABD'li selvi boylu Dana Rettke'yi transfer ettiğini açıkladı.

Ecıbaşı Dynavit, sezonun transfer bombasını patlattı. Yeni sezon için Amerika Milli Takımı orta oyuncusu Dana Rettke’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesine göre Rettke, “Türkiye Ligi'ndeki ilk deneyimim için Eczacıbaşı Dynavit’e katılacağım için heyecanlıyım. Bu yıl büyük hedefler olduğunu biliyorum ve onlara ulaşmak için çalışmaya can atıyorum. Harika oyunculara sahip harika bir kulüpte deneyim fırsatı yakalayacağım için heyecanlıyım” dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise “Dana Rettke, file üzerinde ciddi hakimiyeti olan bir sporcu. Yaptığımız transferle takımımızı güçlendirerek, eksik yönlerimizi kapatacağımıza inanıyoruz. Pozitif özelliği ve fiziksel kapasitesiyle önemli bir transfer gerçekleştirdik. Sporcumuzla nice başarılar elde edeceğimize inanıyoruz” ifadeleri kullandı.

HANDE BALADIN BİLE UFAK KALACAK

Dana Rettke 1999 doğumlu. Dev gibi. 2.08 boyunda. Takımın uzunlarından 1.90'lık Hande Baladın'dan bile 18 santim daha uzun.

Orta oyuncusu. Kariyeri boyunca Wisconsin Üniversitesi ve Allianz Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Kulüp Başarıları

2019 – 2020 NCAA Şamiyonası İkinciliği

2019 – 2022 NCAA Big Ten Konferansı Şampiyonluğu

2021 – 2022 NCAA Şampiyonası Şampiyonluğu

2021 – 2022 İtalya Ligi İkinciliği

2022 – 2023 İtalya Ligi İkinciliği

2022 – 2023 İtalya Kupası İkinciliği

2023 – 2024 İtalya Süper Kupası İkinciliği

2023 – 2024 İtalya Kupası İkinciliği

2023 – 2024 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği

Milli Takım Başarıları

2019 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu

2021 U23 Amerika Açık Program Kolej Milli Takımı Şampiyonluğu

2023 NORCECA Şampiyonası İkinciliği

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